Leandro, Victor e Vander formam atual 'top 3' dos campeões

O titulo conquistado no domingo fez o zagueiro Victor Ramos, o meia Leandro Domingues e o atacante Vander virarem os únicos jogadores em atividade no estado que ganharam o Campeonato Baiano ao menos três vezes.

Victor e Leandro alcançaram, respectivamente, seu quarto (2008, 2009, 2013 e 2016) e quinto (2003, 2004, 2005, 2009 e 2016) título. Vander, que venceu o primeiro pelo Bahia, em 2012, e o segundo já pelo Vitória, em 2013, disputava com os tricolores Zé Roberto e Marcelo Lomba quem chegaria ao tri individual. "Comemorei muito com minha família. Isso é o mais importante: estar próximo das pessoas que amamos", disse o atacante, que passou esta segunda-feira, 9 com a esposa e as duas filhas.

Celebrar com parentes foi também a decisão de Leandro e Victor. O meia, cujo contrato se encerra nesta terça, 10, mas está para ser renovado, estava eufórico pelo filho mais velho, Leandrinho, de 9 anos, que pela primeira vez acompanhou o pai ser campeão pelo Vitória (Davi, o mais novo, tem somente um ano e três meses).

"Quando fomos morar no Japão [onde permaneceram até dezembro passado], Leandrinho só tinha três anos e nunca havia ido ao Barradão. Em 2016, esteve presente em vários jogos e vibrou muito. Dos títulos que conquistei, este foi o mais especial por meu filho e por toda a rivalidade que envolveu o campeonato".

Já o zagueiro, personagem central da rivalidade, pois foi alvo de protestos tricolores porque teria sido inscrito no Baianão de forma irregular, comemorou a taça domingo, na Fonte Nova, com uma máscara do presidente do Bahia chorando. Nesta segunda, passou o dia com parentes. "Foi a melhor comemoração que poderia haver para um título fantástico".

