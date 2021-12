Leandro Domingues vai atingir marca de 200 jogos no Vitória

Quando uma celebração especial ocorre em um feriado, a festa costuma ficar ainda mais cheia e animada. Será o caso de Leandro Domingues, que completará 200 jogos pelo Vitória na quinta-feira, 21 de abril, no Barradão, diante da Juazeirense, pelo confronto de volta da semifinal do Campeonato Baiano. O de ida, há uma semana, foi vencido pelo Rubro-Negro por 3 a 2.

Baiano de Vitória da Conquista, o meia de 32 anos iniciou em 2016 a sua quarta passagem pelo clube que o revelou. No Leão, fez 199 partidas, marcou 58 gols e conquistou cinco títulos: os estaduais de 2003, 2004, 2005 e 2009 e a Copa do Nordeste de 2003. Os números o tornam insuperável no elenco atual em todos os quesitos: total de jogos, gols e troféus pelo clube.

Para quinta-feira, 21, a expectativa é de bom público pelo caráter decisivo da partida e por ela estar agendada para as 16h de um feriado. Para a festa ficar completa, Leandro quer balançar as redes, pois ainda não marcou nos quatro jogos que fez desde que voltou ao Vitória. "Tomara que esse gol venha, né (risos)? Estou um pouco ansioso", comenta.

História

Sua trajetória como profissional do Vitória começou em 2001, aos 17 anos, quando foi tirado da divisão de base para reforçar o plantel principal e entrou no segundo tempo do triunfo por 2 a 1 sobre o ASA de Arapiraca pela Copa do Brasil, em 21 de março, e, três dias depois, na derrota pelo mesmo placar para o CRB pelo Campeonato do Nordeste.

Ainda adolescente, regressou à base, onde ficou até ser reincorporado ao profissional na pré-temporada de 2003. Logo no primeiro jogo daquele ano, em 26 de janeiro, no Barradão, pelo Baianão, mostrou-se diferenciado ao fazer o gol do triunfo por 2 a 1 sobre a Catuense driblando três marcadores e mandando chute certeiro no canto. "Lembro da felicidade dos meus pais, irmãos... A família toda me ligou. Foi massa! O primeiro gol a gente nunca esquece", diz.

Leandro Domingues seguiu no Vitória até o fim de 2006, quando foi negociado com o Cruzeiro. Voltou duas vezes por empréstimo: de junho a dezembro de 2008 e de abril a dezembro de 2009. Foi quando conheceu Vagner Mancini, que treinou o Leão naqueles dois Campeonatos Brasileiros.

Já somando com os quatro jogos de 2016, Mancini comandou Leandro em 36 oportunidades. Mesmo número de Renê Simões, treinador rubro-negro em 2005. A partida de quinta-feira, portanto, será também quando Mancini se tornará quem mais treinou o meia no Vitória. "É um grande treinador e uma pessoa do bem. Sabe tirar o máximo dos jogadores e tem em troca a dedicação de todos".

O adversário que mais enfrentou, claro, só podia ser o Bahia. Foram sete vitórias, quatro empates e somente três derrotas em 14 Ba-Vis.

"Joguei clássicos por vários times. Porém, Ba-Vi é mais emocionante, pois sou baiano e conheço essa rivalidade desde criança. Não considero o Bahia freguês, não! Mas dou sorte contra eles, isso é verdade. Tomara que siga assim".

