Leandro Domingues participa de coletivo na Toca

O meia Leandro Domingues participou de cerca de 30 minutos do treino coletivo comandado na manhã desta quarta-feira, 27, pelo técnico Vagner Mancini, entre os jogadores do Vitória que não foram titulares no amistoso de terça-feira - contra os chineses do Tianjin Quanjian - e a equipe sub-20 do rubro-negro.

A atividade terminou empatada por 1 a 1. O time principal foi formado com Caique (Ronaldo), Álef, Vinícius, Josué e Euller; Marcelo, José Welison, Flávio e Alípio (Leandro Domingues); Yan e David (Nickson). Os titulares no amistoso fizeram uma atividade regenerativa na academia e crioterapia.

O Vitória estreia no Baianão 2016 no sábado, 30, às 16h, contra o Jacuipense, no Barradão.

