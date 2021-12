Leandro Domingues: "Em campo vou chamar a responsabilidade"

Talvez não tenha sido no momento que o torcedor preferiria, mas Leandro Domingues retorna ao Vitória após sete anos longe do clube. Após temporada no Japão, que terminou complicada, ele se diz recuperado da cirurgia que fez no joelho direito no ano passado, e garante ter estrutura para evitar novas lesões. Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Leandro diz não ter medo de chamar a responsabilidade e acredita que o Leão vai fazer boa campanha no Baianão e na Série A do Brasileiro.

Você está de volta ao Vitória depois de ficar sete anos fora. Como analisa seu retorno ao clube?

Fico muito feliz. Eu sempre disse que quando voltasse ao Brasil queria voltar para o Vitória. E que bom que deu certo! Espero poder dar sequência ao meu trabalho.

A torcida, desde que você saiu, sempre cantou sua volta. Agora você retorna, finalmente, mas num momento delicado de sua carreira. Como você vai fazer para corresponder?

É só trabalho. Ano passado eu joguei pouco futebol, por causa das lesões. Mas o Vitória tem uma estrutura muito boa e eu confio nisso para o meu retorno. O torcedor, quando me vê na rua, me para, fica feliz com minha volta. O carinho que o torcedor tem por mim é muito grande, mas a cobrança vai existir. Quando eu escolhi o Vitória, sabia que isso ia acontecer, pois já joguei aqui antes. Sei que vai ter comparação, também, com a época em que joguei aqui. Mas estou preparado, com boa cabeça. Agora é mostrar em campo.

A temporada no Vitória foi a sua melhor nos anos que jogou no Brasil?

Aqui foi onde joguei por mais tempo, mas minha passagem pelo Cruzeiro, em 2007, também foi muito boa. Joguei praticamente todas as partidas da Série A como titular, classifiquei para a Libertadores... Acho que no Cruzeiro e no Vitória.

Você teve mais propostas para atuar no futebol brasileiro?

Uns três, quatro clubes daqui do Brasil, da Primeira Divisão, inclusive, me procuraram. Clubes do Sul. Preferi o Vitória muito porque sou baiano, e conheço, gosto daqui. Moro em Salvador, minha família é daqui, meus amigos moram aqui, então isso pesou. Estou me sentindo em casa. Se eu tivesse ido para outro clube, não teria recebido o carinho que recebi aqui no Vitória.

Seu contrato é de quatro meses, até o final de abril, podendo renovar até o final do ano. A diretoria disse que é um contrato que beneficia clube e atleta. Em que te beneficia?

Eu acho que é bom para mim porque me permite estar aqui. Eu venho de uma lesão muscular e o clube me permite que eu me trate de forma adequada. Essa lesão foi consequência da falta de um trabalho de força logo depois da minha cirurgia, no Japão. O tratamento de fortalecimento aqui é muito melhor, porque tem fisioterapia, musculação... Aqui eu volto a jogar. E para o Vitória é bom porque tem mais uma peça para ganhar o Baiano, né, que não ganha já tem dois anos. Depois do campeonato, a gente conversa para renovar.

Você, no auge de sua carreira, mudou-se para o Japão. Como foi sua experiência lá?

Na verdade, eu estava acertado para ir para o Corinthians, faltava só assinar o contrato. Só que no último dia chegou a proposta do Kashiwa Reysol (onde ele ficou por quatro anos e meio) e preferi ir para o Japão. Um lugar novo, cultura nova... As pessoas são muito educadas, mas confesso que pensei em voltar. Tinha muito brasileiro lá (como o próprio técnico da época, Nelsinho Baptista) que me ajudaram bastante.

Você aprendeu japonês?

O básico do básico (risos). Eu sabia falar um pouco para me comunicar com os jogadores, mas tinha tradutor no clube e, como falei, tinha muito brasileiro por lá, também. Graças a Deus, no meu primeiro ano, a equipe subiu e foi para a 1º Divisão, em 2011. Eles nunca tinham ganhado um campeonato nacional, né, e eu ajudei a conseguir o título. A gente depois ganhou um título internacional (Campeonato Suruga Bank), uma Copa Imperador, Super Copa...

Você era um ídolo?

Me chamavam lá de 'Rei do Reysol' (risos). Não diria um ídolo, mas tenho muito carinho por lá. Foi uma época muito boa em minha carreira. Em 2014, eu tive um desentendimento com o técnico e acabei indo para o Nagoya Grampus. Naquela época, eles estavam perto da zona de rebaixamento e, graças a Deus, a gente conseguiu evitar que caíssem. No final da temporada, tomei a pancada no joelho e perdi algumas rodadas. O joelho inchava muito e o pessoal não sabia direito o que era. Passou o final do ano, meu filho nasceu, e, antes de começar a temporada seguinte, eu vim para o Brasil resolver isso.

Então a cirurgia e toda sua recuperação foram aqui?

Sim, em São Paulo. Só fui para o Japão em agosto (a cirurgia foi em março). Cheguei lá apenas para pegar ritmo de jogo, mas nem isso consegui, porque já me colocaram para jogar. Foi aí que lesionei o músculo posterior da coxa direita, na mesma perna da cirurgia. Fiquei três ou quatro semanas parado, porque era uma lesão de grau 2.

Essa lesão foi por conta da falta de um acompanhamento adequado?

Acho que sim. Lá no Japão não existe a mesma estrutura que estamos acostumados por aqui, com trabalho de força, musculação, fisioterapia... Estão atrasados ainda. No final da temporada, quando eu me recuperei, até pensei em jogar de novo, só que meu fisioterapeuta, brasileiro, pediu para eu não forçar.

Isso influenciou sua decisão de voltar para o Brasil?

Influenciou, sim. Eu já estava meio estressado com o pessoal lá, não confiava no trabalho da equipe médica. Então, achei melhor voltar para o Brasil, me recuperar aqui e jogar futebol.

Como está sua preparação?

Está boa. Comecei duas semanas atrás dos outros jogadores, mas não estava parado durante esse tempo. Eu já comecei a entrar nos treinos táticos para ganhar ritmo. O joelho está bem desde a cirurgia e não sinto mais nada. Da lesão muscular, eu também estou recuperado. Agora é trabalhar para evitar novas lesões.

E o Vitória hoje, como você avalia o elenco?

Muitos jogadores da base, de muita qualidade. Eles são muito rápidos, têm visão de jogo boa. Acho que os dois times, o reserva e o titular, têm qualidade.

A torcida reclama que o Vitória não renovou com os jogadores mais importantes de 2015, como Escudero e Rhayner, que chamavam a responsabilidade. Falta liderança?

Eu acho que perderam dois jogadores importantes. Eu acompanhei o Vitória na Série B. O Rhayner corria o campo todo, né? Não parava. Mas acho que os jogadores da base podem chamar a responsabilidade também. Falta um pouco de experiência, mas são bons atletas. Eu estou chegando, também, e quando estiver jogando, vou chamar a responsabilidade e passar segurança aos mais novos.

Você pode jogar na mesma posição de Escudero. É uma pressão grande?

Ainda não sei se vai ser na posição dele, porque ele jogava mais no lado esquerdo. No Japão até acontecia isso, mas eu não tenho a característica de jogar de um lado só. Gosto de cortar pelo meio. Sendo meia, a gente tem que marcar, dar assistência, mas tem obrigação de chegar lá na frente e fazer gol, também.

adblock ativo