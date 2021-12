Leandro Domingues a um passo da reestreia no Vitória

Só falta a participação em um treino coletivo (quando o time titular enfrenta o reserva) para a anuência final. Assim, Leandro Domingues estará liberado para o aguardado retorno ao Vitória após pouco mais de seis anos. E a reestreia deve ocorrer na casa onde o meia, hoje aos 32 anos, foi revelado. No próximo domingo, no Barradão, o Leão recebe o Jacobina pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

Leandro deixou o Vitória em dezembro de 2009 e foi recontratado em janeiro de 2016. Chegou com resquícios de uma lesão num joelho que sofreu no ano passado, quando defendia o Nagoya Grampus, do Japão. Nas últimas semanas, dedicou-se à cura da contusão e ao recondicionamento físico. Nos últimos dias, já treinava ao lado dos companheiros com uma performance que empolgou médicos e preparadores físicos.

"Do ponto de vista médico, Leandro Domingues já está autorizado a jogar partidas oficiais. Trabalhamos em conjunto com o departamento de fisiologia, que também está muito satisfeito com o rendimento dele. O último passo para voltar aos gramados será disputar um coletivo. Todos os outros Leandro já cumpriu. E este último vai acontecer nos próximos dias. Ele deve ficar à disposição do técnico Vagner Mancini para pegar o Jacobina", comentou Luis Felipe Fernandes, médico do Vitória.

Outra boa notícia é a recuperação do meia Tiago Real e do lateral-direito Maicon Silva. O primeiro deixou a partida de quarta-feira - 1 a 1 contra o Vitória da Conquista - com um forte trauma no tornozelo direito. O segundo vinha reclamando de dores devido a uma pancada na coxa.

"A evolução dos dois foi muito boa. Na sexta, já deram corridas leves ao redor do gramado. Não devem ser desfalques contra o Jacobina. Nos próximos dias, já estarão de volta aos treinos normais com os demais jogadores", informou Luis Felipe.

Mattis vetado

Por outro lado, quem vira desfalque é Guilherme Mattis, que, na quarta-feira, no aquecimento para o jogo com o Conquista, sentiu dores na coxa esquerda. Um exame realizado na sexta constatou uma lesão muscular no zagueiro.

"É uma lesão que precisa de ao menos 10 dias para a cura. Após esse periodo é que o jogador será entregue aos trabalhos de recondicionamento físico, numa transição para a volta aos gramados. Mattis será desfalque por duas semanas", disse o médico do Leão.

Quanto ao meia Arthur Maia, que vem em recuperação desde 30 de janeiro, quando sofreu um estiramento num ligamento do joelho, ele disse: "Maia já iniciou a transição, mas ainda vem fazendo treinos leves. É prematuro dizer que jogará a próxima partida. Ele ainda está inseguro para lances de bola prensada e de chutes com mais força".

