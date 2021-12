Lateral volta ao Vitória após ser dispensado pelo Remo por indisciplina

Três meses, esse foi o tempo que durou a passagem do lateral-direito Wellisson pelo Remo-PA. Atleta do Vitória, o jogador, de 21 anos, foi devolvido ao rubro-negro após participar de um jogo entre amigos sem comunicar à equipe paraense.

Emprestado até o fim da Série C, mais especificamente em janeiro, o lateral foi dispensado pela equipe nortista após o desentendimento com a diretoria do time.

Com sete partidas no ano, Wellisson fez parte da equipe sub-23 do Vitória, que atuou pelo Campeonato Baiano, sob o comando de Agnaldo Liz. Já pelo Remo, o jogador sequer entrou em campo em partidas oficiais.

