Lateral quer festejar casamento e mais um triunfo na Fonte

A dois dias do jogo contra o Paraná, que vale a liderança da Série B, na Fonte Nova, o lateral direito Diogo Mateus mudará de time. Assinará novo contrato nesta quarta-feira, 14, ali pertinho, no Fórum Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré. Mas, calma, ele continuará vestindo a camisa do Vitória, só trocará de lado no eterno confronto entre solteiros e casados. Um dos destaques do Leão, o atleta selará o casamento com sua noiva Rafaela, mas não terá folga das atividades rubro-negras. Na quinta, já estará concentrado para a partida da 31ª rodada.

Após cumprir suspensão no triunfo por 2 a 1 diante do Boa no sábado, Diogo Mateus voltará a ser titular nesta semana de 'decisões'. "Tenho um compromisso muito grande antes do jogo de sexta, né? Um sonho que busco há anos, que é me casar com minha noiva. Estamos juntos há quatro anos. Ela já morou comigo fora do país (em Portugal), e sempre buscamos isto. O casamento, por enquanto, será apenas no civil. O religioso vai precisar ficar mais para frente", disse o jogador paulista, de 22 anos, que não terá tempo para uma lua-de-mel.

Depois que mudar de mão a aliança, Diogo não terá muito tempo para programinha a dois. Ele não esconde a ansiedade de enfrentar o 13º colocado Paraná. Caso vença, o Vitória automaticamente ultrapassa o Botafogo e se torna líder da Segundona, com dois pontos de vantagem, porém com dois jogos a mais. O time carioca recebe o Bragantino, que ocupa a nona posição, no sábado, no Engenhão. Na terça, também em casa, encara o Ceará em jogo adiado.

"A responsabilidade é grande porque a gente tem os nossos objetivos, que são buscar o título, chegar no Botafogo e buscar o acesso. Sexta, será um jogo chave, importantíssimo para a gente continuar na cola do Botafogo, mesmo eles tendo dois jogos a menos. Temos que jogar um pouco de responsabilidade para eles, incomodar mesmo", avaliou o lateral revelado no Inter.

Sequência soteropolitana

Contra o Paraná, o Vitória vai encerrar uma sequência de quatro jogos atuando em Salvador. Bateu o Paysandu por 3 a 1 na Fonte Nova, o Bahia por 3 a 1 também na arena, como visitante, e o Boa por 2 a 1 no Barradão. Se vencendo na sexta 16, completará a tarefa soteropolitana com 100% de aproveitamento.

"É importante essa sequência para a gente. Mostra o quanto a equipe está no caminho certo. Creio que um triunfo irá nos aproximar ainda mais do acesso", opinou Diogo Mateus.

Nesta terça, 13, todo o elenco treinou em Pituaçu, com portões fechados para a imprensa. A novidade foi o retorno do goleiro Fernando Miguel aos treinos após lesão.

