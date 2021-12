Lateral pode ser primeiro reforço do Vitória para 2021

Já pensando na temporada 2021, mesmo sem saber qual será o futuro no próximo ano, o Vitória já está se movimentando nos bastidores em busca de novas peças para compor o elenco. Dentro desse cenário, o time comandado por Rodrigo Chagas poderá ganhar mais um nome na disputa pela lateral-esquerda.

Após perder Thiago Carleto, o Leão está negociando com Felipe Vieira, de 21 anos, que deve chegar ao time, inicialmente, para compor o elenco sub-23, conforme informações do Arena Rubro-Negra. Atualmente, as opções para a vaga são Rafael Carioca e Leocovick.

Natural de Cruzeiro, no Paraná, Felipe Vieira foi revelado pelo Londrina-PR, em 2019, e atualmente pertence ao Portimonense, de Portugal. Após fechar com a equipe lusitana, o atleta retornou ao time paranaense, por empréstimo, e fez parte da campanha que culminou no rebaixamente do time, em 2019 à Série C. Pelo time português, foram cinco jogos, pelo elnco Sub-23 e nenhum gol marcado.

Procurada pelo Portal A TARDE, a assessoria do Vitória negou a contratação.

