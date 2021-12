Lateral Pedrinho se despede do Leão; joia está perto da volta

Cria da divisão de base do Vitória, o lateral-esquerdo Pedrinho já se despediu oficialmente do Vitória rumo ao Athletico-PR. Depois de alguns dias de indefinição sobre seu futuro, já que havia sido negociado com o Furacão em agosto, o jovem acertou a sua transferência para o time paranaense na última semana e utilizou as redes sociais para dar adeus à Toca do Leão.

"Hoje me despeço desse clube que me aprovou em 2012, quando eu era criança e tudo ainda era o início de um sonho. Graças ao Vitória, me tornei jogador de futebol, então serei grato o resto da minha vida. Aqui não posso citar nomes pra não ser injusto e terminar me esquecendo de alguém, mas agradeço a todos os professores, diretores e funcionários que me moldaram, ensinaram, corrigiram e incentivaram nessa minha passagem pelo clube. Também agradeço a toda torcida rubro-negra pelo apoio e por ter me abraçado desde que surgi no time profissional", descreveu o garoto.

A ideia inicial era de que Pedrinho voltasse ao Rubro-Negro baiano por empréstimo até o fim da Série B, mas houve um imbróglio na negociação e ele seguirá de vez para o Furacão, onde ficara em definitivo em um contrato de cinco anos.

Se por um lado o técnico Wagner Lopes perdeu uma peça importante, por outro, uma joia rubro-negra está para voltar à equipe. Nesta terça-feira, o meio-campista Gabriel Santiago, que se recupera de lesão no joelho, iniciou o período de transição física. Ele deve integrar o time do Vitória ainda neste ano, na reta final da Segundona.

“Gabriel Santiago, após ser entregue pela fisioterapia para o departamento físico, está completando a primeira semana na transição e com uma evolução progressiva muito satisfatória”, destacou o preparador Rodrigo Santana.

Treino na Toca

De olho no confronto diante do Remo, na próxima sexta-feira, 10, no Barradão, o elenco do Vitória não teve folga e treinou na manhã do feriado do dia 7 de Setembro, na Toca do Leão. Nas atividades do dia, o técnico Wagner Lopes fez um treino com o objetivo de aprimorar as finalizações dos atletas. No fim do treinamento, o comandante rubro-negro ainda formou três times com oito jogadores cada e fez um trabalho em espaço reduzido.

Além de Gabriel Santiago, o meia Eduardo também cumpriu mais uma etapa da fase de transição física. Já o lateral-direito Raul Prata, que se recupera de lesão muscular, deu voltas ao redor do campo.

