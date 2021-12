Lateral Patric já treina com elenco do Leão

Novo contratado do Leão, o lateral-direito Patric já treinou pela primeira vez com o restante do elenco do Vitória, nesta sexta-feira, 17, na Toca do Leão. O jogador finalizou os exames e participou do treinamento de posse de bola e finalização. O lateral será apresentado na segunda-feira, 20, às 15h.

Os recuperados de lesão Norberto e Gabriel Xavier também treinaram normalmente. O time volta a treinar neste sábado, 18, às 9h, em preparação para pegar o Bahia de Feira, neste domingo, 19, às 17h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela 5ª rodada do Baianão.

