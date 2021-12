Lateral Norberto rescinde contrato com o Vitória

O lateral-direito Norberto não faz mais parte do elenco do Vitória. O jogador rescindiu contrato com o clube, que ia até o final deste ano, e já está em Minas Gerais. As informações foram passadas pelo diretor de futebol do Rubro-Negro, Sinval Vieira.

"O Vitória liberou o jogador, que já assinou com o América-MG. Não temos outras informações sobre o elenco. Estamos tentando muito fechar com novos reforços, mas, por enquanto, não temos novidades", disse o dirigente.

