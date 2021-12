Lateral Norberto é vetado e está fora do jogo contra o Botafogo-PB

O lateral-direito Norberto será baixa na partida contra o Botafogo da Paraíba, neste domingo, 5, no estádio Almeidão, em João Pessoa, válida pela segunda partida da primeira fase da Copa do Nordeste. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Rubro-negro.

O motivo é que o atleta sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o jogo de quinta-feira, 2, no triunfo contra o Conquista por 2 a 0. Nesta sexta-feira, 3, ficou na fisioterapia tratando o trauma.

