Lateral Juan só retorna após a Copa do Mundo

Mais uma baixa no Vitória. Com uma lesão no adutor da coxa direita, o lateral-esquerdo Juan só retorna aos gramados após a Copa do Mundo, em julho.

O atleta se machucou no último jogo, contra o Palmeiras, em Pituaçu. Para o duelo contra o Atlético, o interino Carlos Amadeu optou pela entrada de Danilo Tarracha. Mansur sequer foi relacionado para o banco de reserva.

No meio-campo, Hugo e Mauri perderam vaga para Léo Costa, que assume a criação no setor. Na zaga, Luiz Gustavo retorna e joga ao lado de Alemão. Na frente, Souza atua no ataque.

