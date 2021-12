Lateral faz campanha por efetivação de técnico interino no Vitória

No que depender do lateral-direito Jeferson, o técnico interino João Burse deve ser efetivado como treinador do Vitória para a sequência da temporada. Em entrevista coletiva na Toca do Leão, o jogador fez campanha pelo comandante do time sub-23 e garantiu que o grupo está fechado com o profissional da divisão de base rubro-negra.

“O João Burse tem a nossa confiança, fez bom trabalho no sub-23. A gente passa confiança pra ele. Ele tem potencial para assumir a equipe. A gente vai abraçar junto com ele, fechando junto com ele para fazer uma boa campanha nesses jogos e, se Deus quiser, dar tudo certo. Que possa ser efetivado, não sei como vai ser. A gente está junto com ele”, disse.

Questionado sobre a nova formação que o treinador implantou na equipe, com três volantes, o lateral destacou que este esquema tático pode favorecer o seu poderio ofensivo.

“O meio-campo com mais gente é melhor. O João Burse preferiu jogar com três volantes. É bom porque solta mais os dois laterais, fica mais ofensivo, preenche o meio de campo. Não sei como vai ser no próximo jogo, três volantes ou dois volantes, mas da minha parte, como lateral, gosto bastante porque fica mais ofensivo”, completou Jeferson.

Vitória e Grêmio duelam neste domingo, 12, às 19h, na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos conquistados, o Leão é o atual 14º colocado, enquanto que o Grêmio com 30 pontos está na 4ª posição.

