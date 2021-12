Lateral é apresentado no Vitória e já se coloca à disposição

O lateral Diego Renan foi apresentado na manhã desta terça-feira, 28, na Toca do Leão, e disse que já está pronto para estrear dia 9 de maio contra o Sampaio Corrêa. Aos 25 anos, Diego Renan foi emprestado pelo Cruzeiro, time onde foi revelado. Ele também já atuou pelo Criciúma e Vasco da Gama

Durante a apresentação, Diego Renan disse que espera ajudar o rubro-negro a retornar à elite do futebol brasileiro em 2016 e revelou que aceitou o convite do clube pelo projeto que lhe foi apresentado, a estrutura e as boas informações de jogadores.

"Conheço alguns jogadores de atuar contra, como Jorge Wagner, por exemplo, e ano passado joguei com Dakson (no Vasco). Espero fazer o meu melhor e ajudar o Vitória a voltar para a primeira divisão", afirmou o lateral.

O jogador confessou ainda que prefere atuar pela esquerda, mas aceita mudar de posição, se for preciso. "Em 90% da minha carreira joguei na lateral-esquerda" disse Diego Renan.

