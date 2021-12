Lateral do Vitória é emprestado para o Atlético-MG

O lateral-esquerdo Mansur está de partida para Belo Horizonte. O Vitória assinou no final da tarde desta sexta-feira, 14, momentos antes da partida contra o Santa Cruz, no estádio do Barradão, o contrato de empréstimo do atleta para o Atlético-MG.

Sem ser utilizado no time titular, após a chegada do lateral Diego Renan, o jogador vai ficar no Galo até janeiro de 2016. Depois, o futuro é incerto, tendo em vista que o contrato com o rubro-Negro acaba no início do ano que vem.

"Acabei de assinar o contrato de empréstimo de Mansur com o Atlético-MG até janeiro. Depois disso, ele volta, a gente faz um trabalho, e define o futuro do atleta", revelou presidente do Leão, Raimundo Viana.

