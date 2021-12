Lateral do Vitória é convocado para Seleção Sub-20

O lateral-esquerdo Mateus Rodrigues foi convocado pelo técnico Carlos Amadeu para um período de preparação da Seleção Sub-20 para o Sul-Americano da categoria. Mateus ficou com a segunda colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20 e é semifinalista do Brasileirão de Aspirantes.

Os convocados irão se apresentar para dois amistosos neste mês de novembro ambos contra a Colômbia, dia 15, ás 16h (horário de Brasilia), em Belo Horizonte e dia 20, às 20h30 (horário de Brasilia), em Goiânia.

“Estou felicíssimo com esta oportunidade e vou trabalhar duro para honrar a convocação e garantir uma vaga no Sul-Americano”, comentou Mateus. O Sul-Americano ocorrerá em janeiro do ano que vem e classificará quatro seleções sul-americanas para a Copa do Mundo Sub-20, na Polônia, e três seleções para os Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru.

