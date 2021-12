Lateral do Vitória é convocado para a Seleção sub-20

O lateral-esquerdo do Vitória Euller foi convocado pelo técnico Alexandre Gallo um amistoso que a Seleção Brasileira sub-20 disputa no dia 14 de setembro contra a Seleção de Santa Catarina na cidade de Brusque-SC.

Por a partida não ser em uma data FIFA, Gallo convocou apenas jogadores que atuam no futebol brasileiro. Euller é o único jogador do futebol nordestino convocado para a Seleção Sub-20.

O jovem lateral rubro-negro de 18 anos vem ganhando oportunidades no time titular do Vitória com as lesões de Mansur e Danilo Tarracha. Euller deve ser o titular da equipe no jogo desta terça-feira, 27, contra o Coritiba, pela Copa Sul-Americana.

Os jogadores convocados se apresentam no dia 12 de setembro, em Florianópolis, onde treinam no estádio Orlando Scarpelli.

Confira a lista de convocados para o amistoso da Seleção sub-20:

Goleiros:

Marcos - Fluminense

Leonardo - Grêmio

Laterais:

Lucas Farias - São Paulo

Euller - Vitória

Igor Julião - Fluminense

Henrique - Vasco da Gama

Zagueiros:

Gustavo Vernes - Santos

Jubal - Santos

Wallace - Cruzeiro

Leo Pereira - Atlético Paranaense

Meias:

Matheus Biteco - Grêmio

Danilo - Vasco da Gama

Jhon Cley - Vasco da Gama

Lucas Cândido - Atlético Mineiro

Rodrigo Caio - São Paulo

Lucas Evangelista - São Paulo

Atacantes:

Vinícius Araújo - Cruzeiro

Otávio - Internacional

Ademilson - São Paulo

Yuri Mamute - Grêmio

Liniker - Goiás

Alisson - Cruzeiro

