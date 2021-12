Lateral do Vitória é chamado para Seleção Brasileira sub-20

O lateral-esquerdo do Vitória Euller, de 18 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20. O jogador viajou na tarde desta quinta-feira, 12, para se apresentar ao técnico Alexandre Gallo.

O jovem atleta teve algumas oportunidades no time principal do Vitória, no Campeonato Brasileiro deste ano. Atualmente, na reserva, Euller disputa uma posição com Juan e Danilo Tarracha, na lateral esquerda do leão. A seleção Brasileira sub-20 enfrenta neste sábado, 14, o selecionado de Santa Catarina, na cidade de Brusque.

Ex-Bahia - Euller começou sua carreira no Bahia, onde foi dispensado em 2012, que alegou "deficiência técnica" para liberar o lateral. "Nunca entendi aquilo. Sei de coisas que é melhor não falar. Foi muito estranho, pois estava bem e era titular. Porém, hoje posso garantir que a minha melhor escolha da carreira foi ter saído de lá", lembrou Euller, que ficou pouco mais de dois anos no Bahia.

No Vitória, Euller começou a ser observado por Caio Júnior na pré-temporada de 2013. Por uma contusão no adutor da perna direita, Euller ficou fora de ação no final de 2012, inclusive perdendo a final da Copa do Brasil sub-20 e a Copa São Paulo, no início de 2013. Porém, sua ausência acabou tendo o lado positivo.

"Como não viajei para a Copinha e o Vitória precisava completar o elenco profissional, acabei sendo utilizado para preencher espaço. Vi ali minha oportunidade e agarrei. E não largo mais".

