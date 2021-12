Lateral do time feminino do Vitória vai para Seleção Sub-20

A lateral Raquel, do time de futebol feminino do Vitória, foi convocada pelo técnico Doriva Bueno para compor a Seleção Brasileira Sub-20 no Mundial da Papua-Nova Guiné. O evento será realizado entre os dias 13 de novembro e 3 de dezembro.

No total, foram selecionadas 24 jogadoras para uma nova fase de treinamentos, que acontece do 1º a 13 de agosto, no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral (RJ).

