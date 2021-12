Lateral do Cruzeiro e volante do Paysandu interessam ao Vitória

Depois do diretor de futebol do Vitória, Erasmo Damiani, descartar alguns nomes em entrevista coletiva na representação do elenco, novas especulações começaram a surgir. Os nomes da vez agora são os do lateral-esquerdo Bryan, que pertence ao Cruzeiro, e do volante Rodrigo Andrande, vinculado ao Paysandu.

Em entrevista coletiva, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, disse que o lateral recebeu sondagens de equipes do Brasil e da Turquia, mas que ainda não houve uma proposta oficial.

A transferência é uma oportunidade para Bryan atuar mais vezes, já que atualmente é a terceira opção de Mano Menezes para a lateral esquerda, atrás dos recém-contratados Egídio e Marcelo Hermes. Em 2017, fez apenas 16 partidas pela Raposa.

O Rubro-Negro também encontra concorrência pelo volante Rodrigo Andrade. De acordo com o site Globoesporte.com, a TRF, agência que administra a carreira do jogador, disse ter recebido sondagens do Leão e do Paraná, clube que também disputará a Série A em 2018.

De acordo com os clubes envolvidos, as duas negociações seriam por empréstimo. Em contato com o A TARDE, a assessoria de comunicação do Vitória disse que o clube não vai se manifestar sobre negociações em andamento.

Treino

Seguindo a programação da pré-temporada, o elenco do Vitória foi dividido em grupos para realizar atividades na academia, no campo e avaliações médicas e nutricionais.

Os jogadores estão concentrados na chácara Vidigal Guimarães, anexo ao Barradão, e seguirão por lá até a próxima quarta-feira, 10.

