Lateral-direito já treina na Toca do Leão

O lateral-direito Romário está de volta à Toca do Leão. O jogador estava no futebol alemão, mas sem poder atuar. Tudo começou em 2012, quando seu contrato com o rubro-negro se encerrou e ele não quis renovar.

A queda de braço foi parar na Justiça e o Vitória conseguiu fazer com que o prata da casa voltasse. Os exames médicos foram feitos na semana passada e, nesta segunda-feira, 5, Romário treinou normalmente com o restante do elenco.

