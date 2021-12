Lateral Diego Renan fica aliviado após advertência no STJD

O lateral do Vitória, Diego Renan, ficou aliviado depois de ter saído do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta terça-feira, 3, com apenas uma advertência. Ficou barato, pois o atleta poderia ter tomado um gancho de seis jogos, encerrando sua participação na Série B deste ano.

O defensor rubro-negro havia sido incurso no Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), depois da expulsão na partida contra o Paraná. "A gente fica aliviado porque houve um julgamento e foi só uma advertência. Mas, eu estava tranquilo porque no lance eu fui tocado pelo goleiro, então não tinha nenhuma preocupação e não passava pela minha cabeça de ser suspenso", comentou Diego.

Na súmula da partida, o juiz Flávio Rodrigues de Souza (CBF-1) de São Paulo alegou que aplicou o segundo cartão depois do lateral ter simulado uma falta, no momento em que disputava a posse de bola com o goleiro adversário, na grande área.

O Vitória já somava três rodadas sem nenhum triunfo e com isso, viu adversários que estavam distantes se aproximarem cada vez mais do grupo dos quatro primeiros. Além disso, as chances de acesso do Rubro-Negro diminuíram a cada rodada após a sequência negativa. De acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Leão que já chegaram a mais de 90%, agora caíram para 75,4%.

Diante disso, Diego afirma a importância da equipe estar atenta nos jogos fora de casa. "Temos que estar sempre ligados. Lógico que vínhamos em uma tranquilidade na competição por estar na vice-liderança, buscando o título. Tropeçamos agora em casa, então temos que ficar ligados. A equipe está ciente das dificuldades que vamos encontrar nas partidas fora de casa, mas, nós temos condições de ir lá e conseguir vencer", disse.

Título

Com apenas 0,9% de chance de título, segundo os matemáticos da UFMG, e restando cinco partidas para o término da Série B, o lateral "curinga" ainda se mostra esperançoso com possibilidade de título. "Matematicamente a gente tem chance. Lógico que ficou mais difícil, mas, enquanto tivermos chances, a gente vai estar brigando. Consequentemente vencendo as partidas, iremos conseguir o acesso e vamos buscar o título até onde tivermos chances", relatou o jogador.

