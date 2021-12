Lateral Capa faz exames médicos para assinar com o Vitória

Sem conseguir os resultados esperados dentro de campo, a diretoria do Vitória tem procurado reforçar o elenco para a sequência da temporada. Com isso, a mais nova investida do Leão é o lateral-esquerdo Capa, de 26 anos.

De acordo com o clube, o lateral desembarcou em Salvador nesta terça-feira, 26, e realizou exames médicos na Toca. A previsão é de que ele seja anunciado ainda esta semana. Como o atleta possui contrato com Avaí até 2020, seu vínculo com o Vitória seria por empréstimo até o final da Série B deste ano.

Também com passagens por Sport e São Caetano, o jogador natural de Serrinha-BA, chega para brigar por um espaço no setor esquerdo do campo que já consta com Juninho, Arroyo, Benitez e o recém-chegado Fabrício.

Pelo clube catarinense, o lateral chegou a ultrapassar a marca 100 jogos com a camisa do time da Ressacada, além de participar das campanhas de acesso à Série A em 2016 e 2018.

Treino

De olho na partida decisiva contra o Náutico, sábado, 30, o elenco rubro-negro treinou em dois turnos nesta terça. Pela manhã, portões fechados. À tarde, Tencati aperfeiçoou a saída de bola e a troca de passes no ataque.

A atividade contou com a participação de Damián Escudero, que até o fim dessa semana deve definir sua situação com o Vitória. O meia passa por um período de recondicionamento físico e a assinatura de um contrato depende da aprovação da comissão técnica.

Promoção

Para o decisivo jogo contra o Náutico, valendo vaga nas quartas do Nordestão, a diretoria anunciou promoção de ingressos, que serão vendidos por R$ 20 (inteira), e R$ 10 (meia), no setor de arquibancada.

A venda pela internet começa nesta quarta, 27. Nos pontos fixos, a comercialização tem início amanhã. Além da promoção, o sócio ‘Sou Mais Vitória’ poderá levar um convidado.

