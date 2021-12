Lateral argentino e Arouca podem chegar ao Vitória

O mercado argentino tem sido a menina dos olhos do Vitória na busca de reforços. Nesta quarta-feira, 4, mais um argentino ficou perto de fechar com o Rubro-negro: o lateral-esquerdo Marcelo Benítez, de 27 anos, publicou uma foto no aeroporto de Salvador e, se ocorrer tudo bem nos exames médicos, deve ser anunciado nos próximos dias. O último clube de Benítez foi o Belgrano.

Outro jogador que está próximo de acerto é o volante Arouca, de 31 anos, que atualmente está no Atlético-MG. O jogador deve chegar nesta quinta, 5, para fazer os exames médicos. Arouca vai rescindir seu contrato com o Galo para fechar com o Rubro-negro.

A notícia ruim do dia ficou por conta da lesão do atacante Rhayner. O jogador sofreu uma fratura em um dos dedos da mão direita, além de ter realizado uma pequena artroscopia no joelho. O prazo de retorno do atleta é de até seis semanas.

