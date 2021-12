Laterais do Vitória começam a ser reforçadas e briga por vaga aumenta

A corrida para reforçar as laterais começou pelo lado direito. Se no jogo de quarta-feira o treinador Argel Fucks utilizou pela primeira vez José Welison – que se recuperava de lesão – e aprovou a atuação do jogador, chegou nesta quinta-feira, 16, à Toca do Leão um novo nome para brigar pela posição: Patric, do Atlético-MG.

De acordo com a assessoria de imprensa do Vitória, Patric chegou no fim da manhã e já iniciou os exames médicos para fechar contrato. O atleta de 27 anos chega por empréstimo e, assim como os demais reforços, deve ter contrato até dezembro.

“Estou muito feliz. Eu cheguei no clube e percebi um clima bom, de família. Willian [Farias] já me chamou para almoçar com ele hoje, cheguei e todos me abraçando. Não tem como não gostar de jogar no Vitória. Quero e farei parte desta família vitoriosa”, disse ao site oficial do clube.

Quanto a Zé Welison, meia que já tinha se aventurado pelos lados sob o comando de Argel no ano passado, a primeira partida na temporada veio com elogios.

“Estou extremamente satisfeito com a lateral direita porque o Zé é um jogador diferente, muito rápido, forte, vigoroso. Ele é muito forte na marcação, tem boa saída de bola, bate bem na bola”, disse o treinador.

Além disso, Argel deixou claro que valoriza bastante a versatilidade de Zé Welison, e que ele tem chances de brigar pela titularidade em não uma, mas várias posições.

“Ele tem condição e qualidade para ser titular na lateral direita. E ele consegue jogar de segundo volante, ao lado de [Willian] Farias., como meia, como extrema... Ele pra mim não é uma surpresa, é uma afirmação e vai brigar pela posição”, garantiu Fucks.

Welison acredita que pode responder à altura, e diz que ganhar ritmo de jogo é o primeiro passo. Por ele, jogará novamente diante do Bahia de Feira, no domingo, no Joia da Princesa, pelo Baianão.

“Espero ter sequência de jogo, já tem treino e é hoje que Argel vai definir a equipe. Não sabemos ainda se vai ser a mesma ou outra. Tem que deixar pra ver o que vai acontecer, mas espero ter sequência pra ter ritmo de jogo o mais rápido possível”, opinou.

Problema bom?

Com a chegada de Patric, que também atua pela lateral direita, Welison pode ter que disputar a vaga com o colega. Isso ou atuar como meia, podendo brigar com um dos quatro atletas contratados pelo Vitória especialmente para a posição. Algo que não o preocupa.

“A chegada do Patric vai ser para agregar e melhorar o elenco. Pra mim vai ser tranquilo, porque sei que vou brigar por uma posição no elenco, que é qualificado. A gente tem que trabalhar para achar uma brecha. Quero ajudar o Vitória de volante, goleiro, atacante... da melhor forma possível”, resumiu o jogador.

Mais gente na área

O Vitória contratou o meia Leandro, de 23 anos, que jogava no CSP, da Paraíba. Além dele, o Leão busca o zagueiro Lucão, do São Paulo.

