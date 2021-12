"Lance imprudente, cabia mais um amarelo", diz Geninho sobre expulsão de Vico

Após o empate entre ABC e Vitória neste domingo, 8, pela Copa do Nordeste, o técnico Geninho reconheceu a dificuldade imposta pelo adversário, reconheceu os erros de transição na saída de bola do time e destacou a expulsão do atacante Vico como "exagerada".

Para o treinador, o ABC, comando por Francisco Diá, impôs seu volume de jogo e cresceu com o fato casa. "A partida se apresentou com a dificuldade que imaginávamos. Trabalhei muito tempo aqui em Natal. É complicado jogar com o ABC aqui, o time cresce, a torcida vem junto. O Diá é um treinador que monta muito bem suas equipes, marca forte, marcação individualizada e com saída muito rápida pelos lados. Jogadores muito rápidos, tentando viradas de jogo, dar profundidade. Então você vai atacar, de repente erra um passe na transição ou não conclui bem, permite o adversário jogar em cima de você, e isso acabou sendo a história o jogo", afirmou Geninho.

Avaliando a atuação do Leão, o técnico destacou o primeiro tempo da equipe e explicou como teve que montar o time após o zagueiro Maurício Ramos sair do jogo por lesão. "Fizemos, em alguns momentos, boa partida, primeiro tempo melhor que o segundo. Tivemos chance de matar o jogo, mas infelizmente não aconteceu. Depois tivemos lesão do Maurício, que trouxe instabilidade para a equipe, porque passamos a jogar com dois jovens, João Victor perdeu a referência do lado dele. Depois entrou o John, que entrou bem, não complicou. Traz preocupação de como vai entrar no jogo".

Questionado sobre a expulsão do atacante Vico, Geninho entendeu a punição como exagerada. "Não, porque ele foi dar uma bicicleta. Não sabia que o cara vinha pondo a cara ali. Foi um lance imprudente, mas cabia mais um amarelo. Não foi um lance em que foi para fazer a falta. Visou a bola. Tentou dar bicicleta, não foi visando o rosto. Mas, dentro da nova orientação, qualquer lance que extrapola um pouco, o juiz aplica o vermelho. No meu entendimento, em um lance desse, onde não tem intenção, a partir do momento em que faz um ato que coloque em risco, poderia levar um amarelo", pontuou.

O elenco principal do Vitória volta a campo no domingo, 15, às 15h30, para enfrentar o River, do Piauí, em partida válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, no Barradão. Invicto na competição, o Leão aparece na 3ª colocação do Grupo B, somando 10 pontos, com duas vitórias e quatro empates.

>> Rodada dupla: CBF altera data de partida do Nordestão e Vitória terá dois jogos no domingo

Com rodada dupla, o elenco sub-23 também vai a campo no domingo, 15, e visita o Jacuipense, no Estádio Valfredão, às 16h, em partida válida pela 7ª rodada do Baianão.

adblock ativo