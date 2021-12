Kieza volta a treinar e tem chance de pegar o Corinthians

No meio dos inúmeros problemas que o técnico Dejan Petkovic enfrenta em sua primeira semana inteira de treinamentos à frente do Vitória, houve na quarta-feira, 17, ao menos uma boa notícia: o atacante Kieza, recuperado de lesão muscular, participou de uma etapa do trabalho com bola e da atividade de finalizações.

Assim, ele tem boa chance de retornar à equipe no duelo com o Corinthians, domingo, 21, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Kieza disputou apenas um dos últimos 11 jogos realizados pelo Leão na temporada.

Por outro lado, foi definido na quarta que o lateral direito Patric não poderá encarar o Timão. Ele foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau 1 na coxa e acabou vetado. Quem deve atuar no seu lugar é o contestado Leandro Salino, que não entra em campo como titular há mais de um mês.

Para completar, o zagueiro Kanu, o atacante André Lima e o meia Gabriel Xavier seguem tratando de suas respectivas contusões e aumentam a lista de desfalques.

Sem Kanu, a dupla de zaga, como na estreia, pode ser formada por dois reservas, já que Fred, com dores musculares, continua como dúvida. Na quarta, treinaram lado a lado no trabalho tático Alan Costa e Renê Santos. Vale lembrar que, diante do Avaí, em Santa Catarina, o time não foi vazado mesmo com essa parceria.

