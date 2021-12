Kieza treina normalmente com o restante do elenco

O jogador, que sofreu uma pequena fratura no nariz, foi a campo e deve enfrentar o Atlético-PR no domingo, 6, às 16h (horário da Bahia), no Barradão, em Salvador, pela 34ª rodada da Série A.

Na atividade desta quarta, o time foi submetido a uma movimentação de posse de bola. Depois, o elenco participou de um recreativo de futevôlei. Suspenso pelo terceiro amarelo, o volante Marcelo desfalca o Rubro-Negro no domingo. No entanto, o técnico Argel poderá contar com as voltas do atacante Zé Love e do volante José Welison, que cumprirem punição. Já o atacante boliviano Rodrigo Ramallo foi liberado e viajou para se apresentar na seleção do seu país. Ele deve ficar afastado até o dia 15 de novembro. O Leão volta a treinar na tarde desta quinta, 3, às 16h. A atividade será fechado à imprensa.

