Kieza treina e vai para o jogo no domingo; André Lima é dúvida

Sem dar as caras nos primeiros dois Ba-Vis da temporada, Kieza pode tirar o atraso no domingo, 30, na Fonte Nova, quando o Vitória enfrenta o Bahia pelo retorno da semifinal do Nordestão.

O atacante sentiu um incômodo na coxa quando se aquecia para o primeiro Ba-Vi, no dia 9 de abril, e, desde então não entrou em campo. Ele chegou a ser relacionado para o clássico de quinta, no Barradão, vencido pelo Vitória por 2 a 1, mas acabou vetado de última hora pelo departamento médico.

O Vitória confirmou que Kieza treinou normalmente nesta sexta-feira, 28, e não sente mais dores. Mas disse que Argel Fucks só deve liberar os relacionados para o jogo de domingo após as atividades deste sábado, 29.

Neste período ausente dos gramados, o atacante foi substituído por André Lima, que vem dando conta do recado: além de fazer partidas regulares, foi responsável pelo gol do triunfo no clássico.

O problema é que, no final do jogo, André Lima sentiu dor e foi confirmada uma fascite plantar no pé direito. Enquanto Kieza treinou com o grupo nesta sexta, ele fez tratamento.

O retorno de Kieza vem em boa hora: com a possibilidade de André Lima ficar de fora do clássico, o Vitória passaria a ter opções limitadas no ataque caso não pudesse contar com outro centroavante.

Vale lembrar que Kieza ainda não marcou pelo Vitória num Ba-Vi: no ano passado, disputou as duas partidas da final do Baiano pelo Rubro-Negro, mas não balançou as redes contra o rival. Quando jogou pelo Bahia, marcou em duas ocasiões: numa partida pela Série B, em 2015; e num confronto válido pela Série A, ainda em 2014.

Nas duas vezes, no entanto, quem acabou levando a melhor foi o Vitória. O Rubro-Negro venceu por 3 a 1 e 2 a 1, respectivamente.

Outra peça importante para reforçar o ataque é Gabriel Xavier, que, vetado do jogo de quinta-feira, voltou a treinar com a equipe e pode ser relacionado novamente.

Mudança bem-vinda

Com um número menor de jogadores à disposição, o treinador Argel Fucks resolveu mexer no time em partidas que antecederam o Ba-Vi. Mudou a posição de um atleta em especial. Euller, que vinha atuando como lateral esquerdo, foi avançado para a meia – posição, que, segundo Argel, é a sua função original. E parece que a mudança surtiu efeito. Euller marcou o primeiro gol do Vitória no clássico, seu segundo na temporada.

O jogador atribuiu ao técnico a ideia de resgatá-lo como meia e disse que fica feliz em ter retribuído em campo. “Argel, desde que chegou aqui, acreditou em mim. Tenho muito a agradecer a ele, ele é um paizão pra nós. Dá confiança pra todo mundo, pra mim. Ele teve o pulso firme de me colocar de meia e graças a Deus eu pude dar resultado”.

