Kieza tem salvado o Vitória com gols decisivos

Kieza se consolida neste início de campeonato como um dos destaques do Brasileirão. Ele é o único jogador que fez gol em todas as quatro rodadas. Foi um por jogo. Na artilharia geral, só perde para Grafite, do Santa Cruz, que, embora tenha passado em branco na rodada passada, marcou seis vezes no total.

O mais beneficiado com a boa fase é o time do Vitória, que ainda não deslanchou e, com cinco pontos em 12 disputados, é o 10º colocado entre 20 participantes. Sem os quatro gols do K9, a situação seria muito pior. O Leão seria lanterna da Série A, com um ponto e saldo negativo de seis gols.

Na segunda rodada, Kieza fez o gol da vitória no 3 a 2 sobre o Corinthians. Na terceira, anotou o empate de 1 a 1 com o América-MG faltando seis minutos para o fim da partida. O mesmo ocorreu na quarta rodada, no domingo, 29, em novo 1 a 1, quando, a 10 minutos do fim, ele salvou o Leão diante do Atlético-MG.

Kieza, que vem jogando por todos, deu a dica do que todos podem fazer para também conseguirem jogar por ele. "Nosso time têm que ter maior movimentação e acertar detalhes para ter mais oportunidades nos jogos. Deus está me ajudando a fazer os gols. Porém, precisamos criar mais, ter mais chances. Estou muito feliz, mas temos que criar mais oportunidades. Estamos tendo, no máximo, duas por jogo. Contudo, estou feliz pela minha fase, espero que continue".

Na estreia, já havia sido do K9 o gol de honra na derrota por 4 a 1 para o Santa Cruz. Assim, na Série A, ele contabiliza o dobro de tentos do restante do plantel. Leandro Domingues e Marinho marcaram um, cada, contra o Corinthians. Kieza ainda sonha em levar o Leão a uma marca histórica: Quer ser o primeiro artilheiro do clube em um Brasileiro.

Melhor que no passado

No total, o camisa 9 já marcou sete gols pelo Vitória. Foram mais dois pelo Campeonato Baiano e um pela Copa do Brasil. Como só chegou em 16 de março, disputou apenas 11 dos 20 jogos do time no ano.

A arrancada é melhor do que a dos tempos de Bahia, que defendeu de julho de 2014 a dezembro de 2015. Nos 11 primeiros jogos, fez quatro gols. No total pelo agora arquirrival, marcou 35 vezes em 72 jogos. A média foi de 0,486. No Leão, sua média está em 0,636.

No elenco atual do Vitória, o número é tecnicamente empatado com o 0,642 do artilheiro do time no ano: Marinho, que marcou nove em 14 jogos. No entanto, cinco de seus tentos vieram em dois jogos na Copa do Brasil contra o semi-amador Náutico-RR.

