Kieza tem permanência garantida e planeja 2018 diferente no Leão

Contratado a peso de ouro em 2016, Kieza vai ganhar mais tempo para mostrar ao torcedor que valeu o investimento feito pelo Vitória. O atacante recebeu uma proposta do Botafogo e esteve próximo de deixar Salvador rumo ao Rio de Janeiro, mas optou por seguir na Toca do Leão, quem confirmou a escolha do jogador foi Vagner Mancini.

“O atleta manifestou interesse em ficar em Salvador, em continuar no Vitória, apagar o ano de 2017. Ele mesmo disse isso para mim”, contou o treinador em entrevista coletiva na Toca do Leão.

Mancini disse ainda que antes do Glorioso tentar a contratação, o Vasco já havia acenado com uma proposta de troca por Escudero, mas as conversas não avançaram porque o então diretor de futebol do Cruzmaltino, Anderson Barros, deixou o clube.

O próprio Anderson Barros, agora no Botafogo, foi responsável por intermediar a oferta da equipe carioca. Diretor do Rubro-Negro à epoca, também foi Anderson quem trouxe Kieza para o Leão.

Se K-9 espera ter um 2018 diferente, Mancini parece ter comprado a ideia do jogador. Nesta quinta-feira, 11, na primeira vez que o treinador esboçou um time titular, lá estava o atacante aberto pela esquerda, no lugar que era ocupado por David, negociado com o Cruzeiro.

Caso a escalação se confirme, não será a primeira vez de Kieza nessa posição sob o comando de Mancini. O jogador já havia sido escalado dessa mesma maneira contra o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Derrotado por 2 a 1, o treinador foi questionado justamente pela escolha de barrar David, já que o time perdeu em recomposição defensiva com Kieza entre os titulares.

Nesta quinta, Mancini falou sobre as diferentes características dos dois jogadores, mas preferiu destacar os ganhos técnicos oferecidos por Kieza.

“Faz com que a gente ganhe em alguns outros aspectos. É um atleta mais acostumado com a finalização, com o jogo aéreo”, justificou o treinador do Leão.

Fase de testes

Pela primeira vez na temporada, Mancini montou o time que deve iniciar o ano no Vitória. O treinador optou por uma forma mais ofensiva de jogar em relação ao ano passado e escalou um 4-4-2, com Fernando Miguel; Lucas, Kanu, Wallace e Bryan; Uillian Correia, Fillipe Soutto, Yago e Kieza; Neilton e Tréllez.

Até então Mancini havia apenas realizado trabalhos táticos dividido por setores, nos quais esboçou a formação no mesmo 4-1-4-1 do final da temporada 2017.

Chamou atenção a presença de Bryan na lateral esquerda, mas o recém-contratado treinou entre os titulares apenas porque Juninho sofreu uma pancada no nariz durante o treino. O jogador foi avaliado e não deve participar do jogo-treino desta sexta, 12, contra o Atlântico, às 15h30, no Barradão.

Quem também não participa do teste é Tréllez, que será substituído por Denilson. O colombiano foi liberado para resolver problemas pessoais em seu país, mas volta para defender o Leão na estreia da Copa do Nordeste, na próxima terça-feira, contra o Globo-RN.

