Kieza tem média de gols duas vezes maior que a de 2016

Com a vitória de 3 a 2 sobre o River-PI, na quarta-feira, 29, pela Copa do Nordeste, o Rubro-Negro reacendeu a máxima de que quando o ataque funciona, a defesa pode não ir tão bem. Se nos jogos anteriores a retaguarda vinha sendo o ponto forte do Leão, desta vez a estrela que voltou a brilhar foi a de Kieza, que fez um gol e deu assistência para o tento de David.

A boa atuação, aliás, tem sido uma constante. O K9 teve uma evolução sensível nesta temporada em relação à passada, e mostra que ainda pode render mais.

No ano passado, Kieza chegou com bastante alarde após boa temporada no Bahia em 2015. No time rival, Kieza marcou 29 gols em 50 partidas, numa média de 0,58 que ainda não foi igualada desde então.

Depois de breve passagem pelo São Paulo – time no qual ficou encostado após perder um gol feito na Taça Libertadores – chegou ao Vitória para repetir o desempenho que teve no Tricolor baiano.

Só que 2016 não foi como Kieza e a torcida esperavam. O atacante anotou 13 tentos em 46 jogos, baixando sua média para 0,28. A ‘seca’ de gols, somada à boa fase de Marinho, gerou insatisfação nos torcedores, que vaiaram K9 em algumas partidas.

A história parecia que se repetiria em 2017: no primeiro amistoso do Vitória, contra o Atlântico, a torcida comemorou quando K9 foi substituído no intervalo pelo chileno Jean Paul Pineda. Ele, de fato, não tinha feito grande partida: na sua única chance de gol, cabeceou a bola para fora.

Reviravolta?

Mas as coisas não demoraram a mudar. Junto com David, garoto da base que despontou definitivamente neste ano, Kieza conseguiu formar uma dupla de ataque eficiente, que agradou ao técnico Argel Fucks.

Nos três primeiros jogos oficiais, K9 marcou cinco gols. No total, foram nove tentos em 16 partidas, o que dá uma média de 0,56 e significa uma aproximação aos seus números da época de Bahia.

Logo no início do ano, Kieza parecia prever que a temporada seria melhor. “Desde quando eu cheguei ao Vitória, sabia que ia ser uma cobrança muito grande. Espero que neste ano seja um pouco melhor do que eu fui no ano passado, que eu consiga me soltar mais durante as partidas e dentro do clube também”, disse em janeiro ao A TARDE.

