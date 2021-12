Kieza sofre luxação no ombro e deve ficar parado de 90 a 120 dias

O atacante Kieza vai desfalcar o Vitória por no mínimo três meses. O jogador saiu de campo aos 20 minutos do primeiro tempo do empate com o Bahia, após choque com o lateral direito do tricolor Eduardo. Mais tarde, o atleta foi encaminhado ao hospital e passou por exames de imagem, onde foi detectada uma luxação no ombro direito e, por isso, ele terá que ser operado hoje. O médico do time ontem, Dr. Wilson Vasconcelos, revelou detalhes da lesão.

"Infelizmente ele terá que fazer uma cirurgia. O tratamento é cirúrgico. A gente ainda vai programar, mas a tendência é que ele fique de três a quatro meses fora. Ele fez um exame de imagem e a gente vai definir. Kieza teve uma luxação acromioclavicular", revelou o médico, em entrevista coletiva.

Gallo lamenta empate

Não foi o dia perfeito para o Vitória. Além da lesão do atacante Kieza, um dos destaques do time, a equipe também saiu frustrada do gramado com o resultado do jogo. Isso porque o Leão criou bastante no primeiro tempo, atacou mais, esteve mais próximo de abrir o placar diante do maior rival, mas não conseguiu sair do zero jogando diante da sua torcida, com público único, no Barradão.

Apesar da frustração com o resultado, o técnico Gallo acredita que poderia ter vencido por uma vantagem de até três gols. "Hoje foi um jogo... Talvez o mais tranquilo para gente poder ganhar. Tivemos uma quantidade de finalizações muito maior. Fomos muito atentos na marcação. Com uma linha defensiva bem alta, matamos a questão do meio campo deles. Seria um jogo natural, com todo respeito ao adversário, para ganhar de dois ou três a zero. Infelizmente a bola não entrou. Então, a gente sai frustrado por ter feito um grande jogo, porém satisfeitos porque o time deu uma resposta pela semana trabalhada", disse.

