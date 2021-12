Kieza sente desconforto no joelho, não participa do treino e é dúvida

Um dos responsáveis pela volta por cima do Vitória nas últimas rodadas, o atacante Kieza reclamou de dores na parte de trás do joelho esquerdo e não participou do treinamento desta sexta-feira, 16, na Toca do Leão, em Salvador. O atleta será avaliado neste sábado, 17, antes da viagem para Recife para saber a gravidade da lesão. O Vitória pega o Sport no domingo, 18, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 8ª rodada do Brasileiro.

No treino, Kieza tratou as dores no joelho esquerdo enquanto o restante dos titulares fazia um trabalho de força. K9 é o principal jogador ofensivo da equipe, e é responsável por três dos cinco gols marcados pelo time na competição.

Por causa desse mesmo incômodo, ele foi substituído no segundo tempo do empate por 2 a 2 diante do Atlético-MG, na última quarta-feira. Caso a lesão seja confirmada, o jogador provavelmente será substituído pelo outro centroavante do elenco, André Lima. Ele voltou de lesão na última partida, contra o Botafogo.

Farias confirmado

Já o volante Willian Farias, que volta de suspensão, foi poupado da atividade com bola nesta sexta, mas não preocupa o técnico Alexandre Gallo e já está confirmado para a partida deste domingo. Ele participou normalmente das outras atividades do time. O Vitória ainda faz um treino neste sábado, às 11h, antes da viagem para Recife, marcada para as 15h25.

