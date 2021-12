Kieza se diz pronto para tirar Leão do sufoco no Brasileiro

Kieza está pronto para a responsabilidade. Hoje, às 18h30, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebe o América-MG na Fonte Nova. Com 23 pontos, o time está na 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento, e precisa quase que desesperadamente do triunfo.

A instabilidade do artilheiro rubro-negro, que soma sete gols na competição, coincide com o mau momento do time. Quando bateu o Sport por 3 a 2, em 29 de junho, pela 12ª rodada, o Vitória ocupava o cômodo 13º lugar, mirando a parte de cima da tabela. Tinha 16 pontos, dois a menos do que a então 9ª colocada Chapecoense. Dois meses e nove partidas depois, a situação mudou completamente.

De lá para cá, o único triunfo do Leão foi no 3 a 1 sobre o Coritiba, em 3 de agosto, pela 18ª rodada. Coincidentemente, foi o único gol de Kieza no período. Ele anotou o terceiro do Vitória na ocasião.

Agora, o centroavante sabe que não pode falhar. Até porque a outra estrela da equipe, seu companheiro de ataque Marinho, não joga, pois cumpre suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.

"Sempre procurei chamar a responsabilidade por ser um dos principais jogadores do time. Infelizmente, eu não vinha rendendo o esperado, mas, depois dessa última partida, a confiança voltou. A partir de agora, as coisas vão voltar para o seu lugar e eu vou ajudar o Vitória da melhor maneira possível, como ocorreu na quinta-feira", declarou o jogador.

O jogo ao qual ele se referiu foi o triunfo por 2 a 1 de virada sobre o Coritiba, na Fonte Nova, que valeu como confronto de ida do primeiro mata-mata da Copa Sul-Americana. Kieza perdeu um pênalti no primeiro tempo, mas se redimiu e, além da boa atuação, marcou o gol do triunfo baiano.

"Eu sempre procuro fazer gols. Quando não faço, fico muito chateado. Mas, como falei, esse jogo me devolveu a confiança. Agora, é ir para cima do América-MG, respeitando o adversário, pois vai ser um jogo difícil. Porém, a gente joga em casa e tem a obrigação de fazer o resultado", disse.

Adversário

Além da retomada da confiança de seu artilheiro, outro bom alento ao Leão é a péssima fase do adversário de hoje, que sugere um jogo nem tão difícil quanto afirmou Kieza.

O América-MG é o lanterna disparado do campeonato, com 13 pontos após 14 derrotas, quatro empates e míseras três vitórias. Destas, nenhuma foi fora de casa. O vice-lanterna, vale lembrar, é o Santa Cruz, que já possui 19 pontos.

O meia Serginho, que é o provável substituto de Marinho, comentou: "Enfrentar o último colocado do campeonato aumenta muito a pressão em cima do nosso time. Temos a obrigação de vencer. Até porque o jogo será uma final para nós. Os pontos que conquistarmos serão fundamentais para tirar o Vitória dessa situação e levá-lo lá para a parte de cima da tabela".

