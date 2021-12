Kieza quer vencer Botafogo para homenagear a mulher

O coração de Kieza está dominado. Por isso, no Dia dos Namorados, ele vai ao Rio de Janeiro, onde, às 11h, encara o Botafogo, em Volta Redonda, com a dor da saudade por ter deixado na Bahia seus dois amores: a torcida do Vitória e a mulher, Naiane Oliveira. E a forma de compensar, ele sabe, é uma só: dar de presente um triunfo na partida deste domingo, 12, válida pela 7ª rodada da Série A.

O centroavante capixaba, que foi ídolo no agora arquirrival Bahia entre julho de 2014 e dezembro de 2015, chegou ao Leão em março deste ano com o coração quase convertido pela influência de Naiane, eleita a musa do Vitória no ano passado.

Por isso, faz a sua declaração de amor: "Todos os meus gols são sempre dedicados a ela. É a pessoa que mais me dá forças e me apoia em todos os momentos. É ela quem me ajuda a crescer". O casal começou o relacionamento há pouco mais de um ano.

A conversão foi concretizada no retorno a Salvador, após dois meses frustrados no São Paulo. Kieza se diz impressionado pelo carinho que tem recebido da torcida do Vitória desde o dia de sua chegada, quando o aeroporto ficou lotado para recepcioná-lo. "Confesso que não esperava tamanho apoio. Sinto isso no dia a dia, na forma como os torcedores me abordam. É realmente uma torcida maravilhosa. No Barradão, incentiva o tempo todo. Me sinto muito feliz".

O K9 segue: "Vi a luta que o clube fez para me contratar. Desde dezembro, a diretoria me procurava e não desistiu em nenhum instante. No Vitória, encontrei homens de seriedade, que sabem dar toda a condição de trabalho aos jogadores. Por tudo isso, mostro a minha raça e a vontade de ajudar o time de alguma forma".

Confiança

Fora de casa, o Vitória ainda não venceu no Brasileiro. Na estreia, levou 4 a 1 do Santa Cruz. Na 3ª rodada, empatou com o América-MG em 1 a 1. Na 5ª rodada, perdeu do Flamengo por 1 a 0. Por outro lado, uma crise no adversário pode facilitar: o Botafogo vem de três derrotas seguidas e é o último colocado do campeonato, com quatro pontos, metade da pontuação rubro-negra.

Kieza comenta: "Não encontraremos facilidade, pois os caras querem se reerguer de qualquer jeito. Porém, também queremos a vitória, que vai nos deixar lá em cima na tabela. E estamos confiantes".

A confiança vem da grande fase que o camisa 9 vive. Ele não só tem sido articulador de jogadas, como ainda é o artilheiro do Leão na Série A, com quatro gols, só dois a menos do que os líderes da artilharia, Grafite, do Santa Cruz, e Bruno Rangel, da Chapecoense. "Tenho amadurecido e adquirido mais conhecimento de jogo. Minha ideia é ajudar a equipe cada vez mais, não necessariamente apenas marcando gols. Tenho buscado espaços pelo campo. Mesmo que meu gol às vezes não saia, ajudo o time com o meu melhor", afirma.

adblock ativo