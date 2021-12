Kieza quer acabar jejum de gols contra o São Paulo

Quando o jejum bate à porta de um artilheiro com sangue nos olhos, nada melhor do que encarar um adversário que o deixa mordido. Este é o caso de Kieza, goleador do Vitória no Brasileirão.

Autor de sete gols no campeonato e 11 na temporada, o camisa 9 vai completar no domingo um mês sem marcar. Seu último tento foi em 25 de agosto, no 2 a 1 sobre o Coritiba pela Copa Sul-Americana. Desde então, passou cinco partidas em branco.

No Brasileirão, o jejum é maior. Kieza não balançou as redes no returno. O último gol na competição foi, curiosamente, também sobre o Coritiba, em 4 de agosto, no 3 a 1 pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno. Ou seja, já são oito rodadas sem marcar.

O próximo domingo é o dia de acabar com tudo isso. Às 16h, o Leão recebe o São Paulo no Barradão pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols de seu artilheiro serão fundamentais para o time, que luta contra o rebaixamento. O Leão é o 16º colocado com 29 pontos, um a mais do que o 17º Figueirense, primeira equipe dentro da zona da degola.

Para Kieza, balançar as redes do São Paulo terá sabor especial. O atleta, após ser destaque do Bahia em 2015, foi comprado em janeiro deste ano pelo clube paulista. Lá, quase não teve chance. Dois meses depois, sem marcar gols, foi negociado com o Vitória.

Respaldo

O centroavante, é bom dizer, possui a confiança do resto do time e do técnico Argel Fucks. Tanto que, após a derrota de domingo passado por 1 a 0 para o Botafogo, Argel chegou a ser perguntado porque, entre as três alterações que fez na partida, quando colocou outros atacantes em campo, não substituiu Kieza.

Ele respondeu: "Não posso me dar ao luxo tirar do time o meu principal artilheiro. Kieza é um grande jogador, que pode definir uma partida". Ao menos nesta quinta, no ensaio para o confronto com o São Paulo, o centroavante justificou as palavras. No treino coletivo no Barradão, o time titular venceu o reserva por 1 a 0 com gol de Kieza.

Quando o assunto é bola rolando para valer, o K-9 reconhece que o jejum incomoda. É um dos motivos pelo qual, ultimamente, tem evitado entrevistas. Há três semanas, em conversa com o A TARDE, comentou: "Trabalho para fazer gols. Quando eles não acontecem, eu sinto. Fico chateado. Mas nunca me omiti à responsabilidade. Sei que posso render mais".

Time sem alterações

No treino coletivo entre titulares e reservas, Argel Fucks repetiu o time titular da partida passada: derrota para o Botafogo por 1 a 0. Na segunda parte da atividade, o técnico testou alternativas táticas com as entradas do meia Tiago Real e do coringa José Welison nos lugares do atacante Zé Eduardo e do lateral direito Diogo Mateus.

Já o zagueiro Victor Ramos, que luta para retomar a titularidade, ficou aprimorando a forma física na academia

