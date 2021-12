Kieza participa dos treinos e Dagoberto faz exame médico

O novo reforço do Vitória, o atacante Kieza, já conheceu as dependências da Toca do Leão e nesta quinta-feira, 17, participou de um treino tático com os novos companheiros.

Na manhã desta sexta, 18, o técnico Vagner Mancini realiza o último treino antes do jogo de sábado, 19, às 19h, em Guanambi, contra o Flamengo, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Baiano. Depois, ele divulga a relação dos concentrados, definindo se K9 e Dagoberto, que realizou exames médicos, farão a estreia.

O lateral-direito Maicon Silva, que se recupera de um trauma no joelho, continuou o trabalho de transição ao lado de Guilherme Mattis e Fernando Miguel. Já o meia-atacante Alípio permaneceu em tratamento no departamento médico.

Se Victor Ramos, já inscrito no Baianão, e Guilherme Mattis, em fase final de recuperação de lesão, acham que terão pouca concorrência por uma vaga na zaga rubro-negra, Vinícius, 21 anos, natural de Jaguaré, no Espírito Santo, promovido das divisões de base em 2015 e que ainda deve ser titular neste sábado, contra o Flamengo de Guanambi, comenta com personalidade: "Sei que eles são experientes e queridos pela torcida, mas confio em mim. Será uma briga sadia. Vou dar dor de cabeça a Mancini, até porque o ano é longo e o Vitória precisa de elenco".

