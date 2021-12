Kieza negocia com Botafogo e deve deixar o Leão nos próximos dias

Ao que tudo indica, Kieza será o próximo remanescente de 2017 a deixar o Vitória. O atacante, que havia sido alvo do Vasco em dezembro, encaminha uma transferência para outro clube carioca: o Botafogo. Caso a saísa se confirme, será a 11ª baixa do elenco rubro-negro.

A tendência é que Kieza vá para o Alvinegro em contrato de empréstimo por uma temporada. Como o vínculo do atacante com o Vitória se encerra em dezembro deste ano, ao final de 2018 o jogador estará livre no mercado.

Durante o fim de semana Kieza chamou atenção dos torcedores rubro-negros ao passar a seguir, em uma rede social, um perfil com opções de imóveis na Barra da Tijuca. Algo que reacendeu os indícios de uma possível transferência para o Rio de Janeiro – antes, ele havia despertado o interesse do Vasco.

De acordo com o site do Esporte Interativo, a negociação é conduzida por Anderson Barros, atual diretor de futebol do clube carioca, e que foi o responsável por trazer o mesmo Kieza para o Leão, em 2016, quando ele chegou como grande reforço para temporada.

O atacante disputou 77 partidas e marcou 25 gols pelo Vitória. O último deles foi justamente diante do Botafogo, em junho do ano passado, pela 7ª sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O A TARDE tentou entrar em contato com Igor Albuquerque, empresário do jogador, que primeiro disse estar em uma reunião e depois não atendeu mais as ligações. Como tem feito nas demais negociações, o Vitória informou que não iria se manifestar sobre o assunto.

Apresentado

Nesta segunda-feira, 8, o Vitória apresentou o atacante Denilson, de 22 anos, que pertence ao Granada-ESP e chega por empréstimo até o final do ano.

O jogador falou sobre seu estilo de jogo e disse não ter problemas para se adaptar ao esquema de Mancini.

“Creio que posso me encaixar nessa formação porque ajudo na marcação. O atacante já tem o hábito de atacar, mas muitos não têm o de defender”, explicou, ao fazer referência ao estilo de jogo praticado pelo Vitória em 2017.

Ainda durante a coletiva, ao falar sobre o entrosamento com os colegas do setor canhoto, Denilson deixou escapar o nome de Bryan, lateral esquerdo que vai reforçar o Leão, mas ainda não foi anunciado pelo clube.

“A gente se entrosava no treinamento, chegava no jogo e colocava em prática. Com o Juninho e o Bryan não pode ser diferente”, disse o atacante.

Fora por 4 meses

O meia Cleiton Xavier sofreu uma luxação no ombro direito no treino desta segunda e vai desfalcar o Leão por pelo menos quatro meses. Em nota, o Vitória informou que ele vai precisar se submeter a uma cirurgia.

Além de Cleiton, Willian Farias, José Welison e Josué seguem no departamento médico.

adblock ativo