Kieza não participa de treino na Toca do Leão

Sem Kieza, que foi poupado por indisposição gástrica, o Vitória treinou na manhã desta quarta-feira, 23, na Toca do Leão, em preparação para a decisão diante do Coritiba, na segunda-feira, 28, às 19h (horário da Bahia), no estádio Couto Pereira, pela 37ª rodada do Brasileirão da Série A.

O restante do elenco participou de uma atividade em campo comandada pelo técnico Argel Fucks. Depois de um aquecimento, o treinador focou na posse de bola e também na marcação.

O time não poderá contar no próximo jogo com o volante José Welison, que fraturou a clavícula, foi operado e deve ficar de fora por três meses. Outro que será baixa diante do Coxa é o lateral-esquerdo Diego Renan, que foi suspenso por três amarelos no último jogo.

O jogo pode decidir a permanência do Leão na Série A. Para que isso aconteça, o time precisará torcer por uma derrota do Inter no jogo contra o Cruzeiro, no domingo, 27. Com o revés da equipe gaúcha, o Rubro-Negro precisará apenas de um empate no Couto Pereira para garantir a permanência na Série A.

Nesta quinta, 24, às 16h30, o time volta a treinar. A atividade será aberta à imprensa.

