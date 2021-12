Principal jogador do arquirrival Bahia de julho de 2014 a dezembro de 2015, Kieza chegou ao Vitória em 15 de março deste ano pra um contrato até o fim de 2019. Desde então, tem se declarado "impressionado e motivado pelo carinho que tem recebido da torcida rubro-negra".

Nesta segunda-feira, 23, feliz pelo triunfo de um dia antes em que marcou o gol decisivo do 3 a 2 sobre o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, afirmou: "Não vim para uma rápida passagem. Meu desejo é ficar até o fim do contrato e construir uma grande história aqui".

Para chegar lá, o atacante de 29 anos, cuja cidade natal, a capital do Espírito Santo, se chama coincidentemente Vitória, já aceitou um desafio: tornar-se o primeiro atleta do Leão baiano a ser artilheiro de um Brasileirão (veja ao lado os jogadores do Vitória que mais se aproximaram da artilharia do Brasileiro). Nesta largada do campeonato de 2016, ele possui dois gols contra quatro de Grafite, do Santa Cruz.

"Tenho a artilharia como objetivo. Penso muito nisso. Tomara que esta boa fase continue e, ao fim do ano, eu possa comemorar uma grande campanha com o Vitória e também a artilharia da competição".

A trajetória de Kieza no Vitória começou bem. Apesar de ter sido um coadjuvante recém-chegado, com menos de dois meses já conquistou o Campeonato Baiano. Agora, mais ambientado, começa a assumir um protagonismo e reconhece: os últimos dois jogos foram os seus melhores pelo clube.

Quatro dias antes de bater o Corinthians, o Rubro-Negro havia se classificado para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer - também de virada, no Barradão - a Portuguesa por 3 a 1. Kieza foi o melhor em campo e anotou o terceiro.

Ricardo Palmeira Kieza mira se tornar 1º artilheiro do Vitória em Brasileiros

Carinho rubro-negro

"Quando a gente é acostumado a fazer gols, fica um pouco triste quando eles param de ocorrer. Eu me sentia em dívida com a torcida. Concordo que estas duas últimas partidas foram as minhas melhores. A minha ambientação ao time está melhorando. Eu estou me soltando cada vez mais, melhorando o meu ritmo de jogo e me sentindo mais leve", disse.

Kieza havia marcado nos dois primeiros jogos pelo Vitória, ainda no Baianão. Depois, passou quatro partidas 'em branco'. Agora, já vem há três marcando gols. Antes da Portuguesa, balançou as redes do Santa Cruz na derrota por 4 a 1 pela primeira rodada da Série A.

A ambientação com o Rubro-Negro é também na vida pessoal. Tudo graças à mulher, Naiane, eleita musa do Vitória em 2015 e com quem ele se relaciona há um ano. "É ela que me dá forças e me ajuda a crescer. Vivo um momento especial. Todos os meus gols são dedicados para ela".

