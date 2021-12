Kieza está fora e André Lima é dúvida

Com uma atuação discreta no Ba-Vi de domingo, o atacante Kieza foi vetado pelo departamento médico do Vitória e sequer figurou na lista dos relacionados para o duelo desta quarta-feira, 3, na Fonte Nova.

O técnico Wesley Carvalho pode ter ainda outra baixa no ataque. André Lima, que se recupera de uma fascite plantar, ainda é dúvida. Diferentemente de Kieza, ele foi relacionado para a partida.

Outro atleta que não terá condições de atuar é o zagueiro Fred, que saiu de campo no clássico de domingo sentindo dores na coxa.

A lista de relacionados conta, ainda, com o gringo Pisculichi, que ainda não jogou desde que se recuperou de uma lesão, em fevereiro.

Novo treinador

A diretoria do Vitória ainda não anunciou um novo técnico para o elenco, nem se pretende efetivar Wesley Carvalho no cargo. De acordo com o diretor de futebol Sinval Vieira deve acontecer apenas após o final do Campeonato Baiano.

adblock ativo