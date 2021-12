Kieza desembarca, assina contrato e segue para Toca do Leão

O desembarque de Kieza em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 16, foi marcado pela euforia da torcida rubro-negra. Recepcionado com cantos e muito empurra-empurra, o atacante apareceu no saguão do aeroporto com camisa e boné da Torcida Uniformizada - Os Imbatíveis. Ainda no local ele assinou seu contrato com o Vitória, que já foi encaminhado para a Federação Bahiana de Futebol. Depois, o novo reforço seguiu direto para Toca do Leão, onde realizará exames médicos.

A diretoria do Leão corre para inscrever K-9 na Federação, com intuito de habilitá-lo para os jogos do Campeonato Baiano, já que o prazo oficial termina nesta quarta às 19h. Na sua passagem pelo aeroporto, Kieza falou rapidamente sobre sua expectativa de vestir a camisa rubro-negra por três temporadas. "Poder jogar foi essencial para a decisão de vir ao Vitória", explicou o atacante.

Contratação

Insatisfeito no São Paulo, Kieza esperava ter mais chances com o técnico Edgardo Bauza e preferiu procurar uma equipe em que possa ser titular. O atacante tem ficado no banco de reservas como opção para Calleri e Alan Kardec - ele só foi titular contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, e entrou no segundo tempo diante do The Strongest, pela Copa Libertadores.

O que se sabe de é que a negociação entre Vitória e São Paulo inclui a possível chegada de dois jogadores da base do Rubro-Negro ao Tricolo paulista. No início do ano, o clube do Morumbi firmou o compromisso de pagar ao Shanghai Shenxhin R$ 4 milhões pela contratação do atacante, valor que não foi repassado à vista. Assim, o Vitória pode bancar parte desse pagamento. A diretoria do Vitória ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Além do Bahia, onde se destacou no ano passado, quando marcou 29 gols, Kieza também possui passagens por Americano-RJ, Fluminense, Cruzeiro, Ponte Preta, Náutico e Al Shabab, dos Emirados Árabes Unidos.

