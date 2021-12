Kieza deixa o Vitória e acerta com o Botafogo

Após um acordo entre Botafogo e Vitória, o atacante Kieza, de 31 anos, deixa o Leão e seguirá rumo a solos cariocas. A confirmação da contratação foi feita nesta sexta-feira, 26, no site oficial do Glorioso.

"Acertamos tudo com o Kieza e já tivemos um 'OK' do Vitória. O atleta chegará no fim de semana e fará exames na próxima segunda-feira. Foi um pedido específico da comissão técnica, pelo encaixe do seu estilo de jogo com o esquema que está sendo implantado pelo Felipe", explicou o vice-presidente de futebol do Botafogo, Gustavo Noronha, através de nota no site oficial do Botafogo.

Kieza estava no Vitória desde 2016 e ainda tinha mais um ano de vínculo com o clube baiano. Os detalhes da negociação e do contrato não foram divulgados, mas a tendência é que o atacante assine em definitivo por dois anos para se tornar o quarto reforço botafoguense para 2018.

Natural de Vitória (ES), Welker Marçal Almeida, conhecido como Kieza, chamou a atenção após boas temporadas no Náutico e Bahia. Ele ainda tem passagens por Fluminense, Cruzeiro e São Paulo. Até o momento, o Vitória não se pronunciou.

Bem encaminhado: Botafogo chega a um acordo com Kieza e fica próximo de contratar o jogador. https://t.co/RWL6vmeozm — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) 26 de janeiro de 2018

