Kieza comemora bom início e destaca entrosamento do time

Se o ano passado não vai deixar saudades para Kieza, o início de 2017 começou promissor. Titular nos dois jogos oficiais do Vitória e autor de três gols, o atacante largou na frente na briga pela artilharia do torneio.

“Fico muito feliz com esse início e espero que continue, né? Espero continuar fazendo gols e evoluindo com a equipe. Quero conquistar o Baiano, a Copa do Nordeste e na Copa do Brasil queremos ir o mais longe possível”, adiantou o atleta.

Ainda é cedo para comparar o rendimento deste ano com o da temporada passada, mas, se houve algo de diferente, foi a pré-temporada no Vitória. Em 2016, o atacante começou o ano no São Paulo, chegando ao Rubro-Negro no meio do estadual – ele jogou apenas cinco jogos.

“Quando se tem uma boa pré-temporada a gente consegue chegar mais preparado. No ano passado eu cheguei na metade [do Baianão], não tive pré-temporada, não consegui me preparar como neste ano”, explicou o jogador.

“E, também, [2016] foi um ano muito difícil, que não encaixou, a bola não chegava. Neste ano, no começo do ano, a gente se preparou melhor. Tô muito feliz com esse começo e, se Deus quiser, vai continuar assim”, continuou.

A boa fase em campo também deixa o atacante em paz com a torcida rubro-negra, que, no ano passado, acostumou-se a pegar no pé do jogador. “A gente fica feliz pelo carinho, pelo reconhecimento. Procuro retribuir isso dentro de campo. Quero estar um pouco mais próximo da torcida. No primeiro ano a gente vai conhecendo, se encaixando. A gente tenta retribuir da melhor forma possível”.

Ajudinha

Se a falta de ‘assistentes’ teria sido o motivo para Kieza não ter vingado em 2016, nesta temporada o Vitória tem priorizado a melhora no setor de criação. E o próprio K-9 destaca isso, chamando a atenção para o seu entrosamento em campo com o meia Cleiton Xavier.

“Cleiton é um cara sensacional, um cara que tem muito potencial. Um passe dele deixa a gente na cara do gol. A gente está construindo uma amizade. Não só com o Cleiton, com o grupo todo. E o Vitória só tem a ganhar”, opinou. E, mesmo com expectativas altas, Kieza disse que não tem objetivos além de ganhar títulos. “Não tenho meta de gols. Em minha carreira nunca tive isso. A gente quer sempre atuar bem, ajudar o nosso clube“.

De molho

O meia Gabriel Xavier, que saiu com dores do jogo de domingo, contra a Juazeirense, ainda aguarda diagnóstico. “Gabriel Xavier sentiu um desconforto, uma fisgada na região adutora da coxa direita. Solicitamos um exame de ressonância magnética e estamos aguardando o resultado pra ver se tem lesão ou se foi apenas um edema. Vamos traçar um tratamento a partir do resultado”, disse o médico Marcelo Côrtes.

Já o desconforto de Dátolo foi confirmado como cansaço muscular, e o meia pode atuar a partir da semana que vem se responder bem aos trabalhos desta semana.

