Ken retorna e vira esperança para Vitória acordar

Foram duas semanas longe dos gramados. Mas, para felicidade da torcida rubro-negra e do técnico PC Gusmão, o meia Pedro Ken está recuperado de uma lesão muscular leve na coxa direita. Aos 25 anos, o curitibano - que já se integrou ao restante da delegação rubro-negra em Atibaia, interior de São Paulo -, surge como a grande esperança de preencher o vazio de criatividade no meio-campo do Vitória.

"Nosso time sente falta de um meia de criação. O Pedro Ken faz muita falta. Por não termos um jogador como ele, a bola vai chegando apenas alçada na área. Com ele, o toque passa a ser mais no chão", destacou Gusmão, logo após a derrota por 1 a 0 para o Guaratinguetá, no último sábado, 10.

Os números comprovam a eficiência do camisa 8 e o fato de ele ser visto como o maestro do time. Até agora, foram 28 partidas com o manto vermelho e preto nesta série B. Em todas, Pedro Ken foi titular. Marcou cinco tentos e o principal: deu oito passes que deixaram os colegas na boa para balançar a rede.

Apesar do bom desempenho e de reconhecer sua importância no elenco, o meia dispensa a pecha de salvador da pátria. "Eu, sozinho, não faço nada. Acho que, todos unidos, iremos garantir de uma vez por todas esse retorno. Já passou da hora. Feliz por estar de volta, sendo titular ou não. Estou à disposição do técnico", afirmou.

