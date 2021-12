Kanu sobre jogo contra o Furacão: 'Temos que ganhar na bola e na mão'

Quem ouviu a entrevista de Kanu na quarta-feira, 2, pode muito bem ter achado que ele é um lutador de MMA. Perguntado sobre o jogo de domingo, às 16 horas, no Barradão, contra o Atlético-PR, o zagueiro respondeu desta forma: “Estamos focados, sabendo da importância do jogo. Adversário forte, brigando pela Libertadores. Precisamos ganhar. Se não ganhar esse jogo, vai ficar difícil. Temos que vencer. Temos que ganhar na bola e ganhar na mão”, afirmou o zagueiro do Leão.

Exageros à parte, há de se louvar o espírito de luta de Kanu. Um dia antes, o lateral-esquerdo Euller havia afirmado que “agora é guerra, temos de vencer”. O grupo está na mesma pegada.

Nesta quinta, 3, o time treina à tarde, sem a presença da imprensa, e Willian Farias está escalado para dar entrevista. Alguém duvida de que ele também vai falar em muita garra e vontade para superar o Furacão?

Na manhã de quarta, o grupo trabalhou forte e o atacante Kieza, que sofreu uma pequena fratura no nariz, treinou um tempo com máscara e também sem o objeto que protege o local lesionado. Ou seja: o K-9 vai pra guerra, sim.

O técnico Argel Fucks ainda não confirmou o time, mas o exército rubro-negro deve ir com força total no ataque, com Marinho, Kieza e Zé Love, que volta após cumprir suspensão.

Após os trabalhos de quarta, os jogadores participaram de um torneio de futevôlei. Destaque para o trio de defensores formado por Victor Ramos, Willian Farias e Guilherme Mattis, que ganhou todos os sete jogos disputados.

