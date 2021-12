Kanu recebe oferta de time belga e pode deixar o Vitória

Com dificuldades no orçamento, o Vitória vê se desmanchar a base do elenco que neste ano o levou de volta à Série A. Nos últimos dias, perdeu o meia Escudero para o Pueblas, do México. E, embora ainda nutra mínimas esperanças de manter o atacante Rhayner, sabe que ele já está apalavrado com a Ponte Preta e deu declarações de que não há chances de seguir no Leão. Agora, o próximo a sair pode ser o zagueiro Kanu.

O atleta está emprestado ao Rubro-Negro até maio de 2016. Contudo, o Vitória de Guimarães, clube português que detém seus direitos econômicos, está negociando Kanu para o Oud-Heverlee Leuven, da Bélgica.

Procurados pela reportagem, a diretoria do Vitória e o próprio jogador, por meio de assessoria, pediram para não se manifestar sobre o assunto. O que se sabe é que a multa rescisória de Kanu não é considerada alta e poderia ser paga pelos belgas.

Entre 2010 e 2014, o zagueiro soteropolitano defendeu o Standard de Liège, tradicional time da Bélgica. Há cerca de uma semana está no país para resolver os últimos trâmites burocráticos para tirar a cidadania belga. Lá, ouviu a proposta do Oud-Heverlee.

Até aqui, do time titular de 2015, o Vitória só tem certos no elenco do ano que vem o lateral esquerdo Diego Renan, que renovou contrato há cinco dias, o zagueiro Ramon e o volante Flávio. Esses dois pertencem ao clube e foram revelados neste ano.

Contudo, o objetivo era manter o máximo possível de atletas. Além de já ter perdido dois, o Vitória ainda segue longe de um final feliz nas outras negociações de renovação, que incluem o goleiro Gatito Fernandez, o lateral direito Diogo Mateus, o volante Amaral, o meia Pedro Ken e o centroavante Élton. Este último está praticamente fechado com um time japonês.

Dívidas

Em dificuldades financeiras, o Vitória acumula dívidas com parte do elenco. As com Gatito Fernández e Escudero, que superam R$ 1 milhão, foram reconhecidas publicamente pelo clube e vêm desde a época da contratação dos dois.

Em contato com o A TARDE, um jogador afirmou que atletas chegaram a entrar em dezembro com o direito de imagem atrasado em até seis meses (direito de imagem é parte considerável dos rendimentos mensais do jogador. Na maioria dos casos, supera o salário na carteira de trabalho). Parte destes jogadores estão no grupo que o Vitória não teria interesse em manter para a próxima temporada.

Com relação aos que o Rubro-Negro quer segurar, outro que renovou foi o goleiro Fernando Miguel, que terminou o ano como reserva. Assim como Diego Renan, assinou contrato por mais um ano.

Já Pedro Ken, capitão do time, e Gatito Fernandez se mostraram muito insatisfeitos com as propostas recebidas pelo Vitória. O primeiro chegou a afirmar que "merece ser mais valorizado pelo clube". O goleiro, por sua vez, passa férias no Paraguai, seu país natal, e tem evitado entrevistas. Porém, seu empresário, Shai Lerner, declarou ao A TARDE que Gatito quer ficar: "mas não é justo que, depois de tudo o que ele fez, tenha seu salário reduzido". A redução oferecida pelo Leão seria de mais de 30%.

