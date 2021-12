Kanu pode voltar ao time do Vitória no sábado

Titular na Série A do Brasileirão do ano passado, ao lado de Victor Ramos, o zagueiro Kanu ainda não jogou este ano pelo Vitória, o que pode acontecer no sábado, 11, às 16h, no Barradão, contra o América-RN, pela Copa do Nordestão. Recuperado de um desconforto muscular nas coxas, ele está com o coração batendo mais forte. O motivo: a namorada Jessica Ketlin, atleta de jiu-jitsu do rubro-negro.

No próximo dia 27, eles completam seis meses de namoro. “Nós viajamos nas férias, foi maravilhoso. A gente se curte bastante. Eu gosto muito do Kanu e sinto que isso é recíproco. Ele sempre procura me proporcionar o melhor, assim como eu. Eu dou o meu melhor para fazer ele feliz. ”, falou Jéssica, que aposta no sucesso do companheiro em 2017.

“Kanu sempre entra com raça e dá o seu melhor em campo. Chama a responsabilidade para ele, de vez em quando, e tenta marcar o seu. Esse ano sinto que será o ano dele, que está motivado. Que venha [os títulos] o Campeonato Baiano, Nordestão e o prêmio de melhor zagueiro do Baianão”, pediu.

Kanu está pronto. "O Vitória está com zagueiros de qualidade. Eu tive esse período parado, mas eu vim trabalhando bastante, fisicamente estou bem. Se Argel quiser contar comigo e optar, eu vou estar pronto para fazer o melhor e tentar fazer o máximo para ajudar o Vitória", afirmou.

O zagueiro não sente mais dores. "No ano passado tive 20 dias parado. Quando voltei na pré-temporada treinei normal, mas senti os adutores no coletivo. Argel e os fisioterapeutas avaliaram que eu deveria parar para tratar. Hoje as dores sumiram". Sobre o América-RN, Kanua avalia que “É uma grande equipe, mas vamos fazer um grande jogo. E vamos lutar para sair com a vitória”.

Nesta quinta-feira, 9, o grupo que iniciou o jogo em Goiás e voltou com a classificação à segunda fase da Copa do Brasil garantida, teve folga. A reapresentação será na tarde desta sexta, 10.

